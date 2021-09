Allegri: “È più importante per il Milan che per noi. Ho tre dubbi, uno è Chiesa”

Allegri: “È più importante per il Milan che per noi. Ho tre dubbi, uno è Chiesa”Il tecnico della Juve presenta il big match col Milan: ”Devo anche capire chi rende di più entrando dalla panchina. De Ligt? Alla sua età Chiellini era peggio di lui: può essere un giocatore che resta tanto in bianconero” continua […]

La Redazione24

sabato 18 Settembre 2021.

