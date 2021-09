Botta al bacino per Correa: in clinica per accertamenti, Fiorentina a rischio

Botta al bacino per Correa: in clinica per accertamenti, Fiorentina a rischioL’attaccante argentino, uscito al 29’ della sfida contro il Bologna, al momento è in forte dubbio per la gara di martedì con la Fiorentina continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

sabato 18 Settembre 2021.

Botta al bacino per Correa: in clinica per accertamenti, Fiorentina a rischioL’attaccante argentino, uscito al 29’ della sfida contro il Bologna, al momento è in forte dubbio per la gara di martedì con la Fiorentina

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA