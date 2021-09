Coronavirus: 413 casi attivi nel crotonese. 198 nuovi positivi in Calabria, Bollettino del 19 settembre

Lo rende noto l’ufficio Sanità della Regione Calabria

Catanzaro,

domenica 19 Settembre 2021.

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 1.154.926 (+3.442).

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 82.256 (+198) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 234 (23 in reparto, 5 in terapia intensiva, 206 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 11.014 (10.864 guariti, 150 deceduti);

– Cosenza: CASI ATTIVI 1.635 (44 in reparto, 5 in terapia intensiva, 1.586 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 25.237 (24.607 guariti, 630 deceduti);

– Crotone: CASI ATTIVI 413 (8 in reparto, 0 in terapia intensiva, 405 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 7.436 (7.326 guariti, 110 deceduti);

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 1.936 (82 in reparto, 6 in terapia intensiva, 1.848 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 26.887 (26.508 guariti, 379 deceduti);

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 130 (6 in reparto, 0 in terapia intensiva, 124 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 6.152 (6.056 guariti, 96 deceduti).

L’Asp di Cosenza comunica che oggi si registrano 68 nuovi casi; il numero totale dei casi è incrementato di 66 unità e non di 68, in quanto 2 casi a domicilio sono stati eliminati perché risultati doppi.

Oggi nel setting fuori regione si registrano: 1 nuovo caso a domicilio e 1 ricovero tra i positivi a domicilio, in precedenza compreso tra i residenti in regione.

