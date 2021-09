Coronavirus, la Calabria resta in area bianca

Lo rende noto l’ufficio Presidenza della Regione Calabria

La Redazione

Catanzaro,

domenica 19 Settembre 2021.

«Al termine della cabina di regia l’esito e verifica dei dati aggiornati, dei cosiddetti ‘indicatori’ decisionali, confermano la permanenza della Regione Calabria in area bianca». È quanto riferito dal ministero della Salute alla Regione Calabria. Dal confronto sui dati inerenti i cosiddetti “indicatori” decisionali, svoltosi tra la Cabina di regia e la Regione Calabria, è emerso che il livello di occupazione delle terapie intensive è al di sotto della soglia che determinerebbe il passaggio in area gialla. I dati, in linea con l’andamento nazionale, sono migliorati nei giorni immediatamente precedenti lo svolgimento della cabina di regia svolta ieri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA