La Redazione24

,

domenica 19 Settembre 2021.

Inter, l’attacco è sempre atomico. Sospiro di sollievo per il Tucu I nerazzurri hanno segnato 4 reti in più dello scorso anno dopo le prime quattro giornate di campionato. Il trio Lautaro-Dzeko-Correa batte la “LuLa” 8-7. Esami negativi per il Correa, che resta in dubbio per Firenze. Calha soluzione a sorpresa per martedì?

