Ganna, che progressione! Dal testa a testa con Van Aert al bis iridato: la gara

Ganna, che progressione! Dal testa a testa con Van Aert al bis iridato: la garaFilippo Ganna ha vinto la cronometro mondiale per sei secondi davanti a Wout Van Aert. Per il gigante piemontese è il bis iridato nella specialità dopo l’oro conquistato a Imola 2020: ecco come è andata la sua gara continua a leggere […]

lunedì 20 Settembre 2021.

