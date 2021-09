Infinite notti magiche! L’Italia è ancora campione d’Europa

Infinite notti magiche! L’Italia è ancora campione d’EuropaDopo il titolo delle donne, anche i ragazzi di De Giorgi trionfano. Battuta in finale la Slovenia 3-2. Una grande battaglia in cui siamo sempre costretti a inseguire. Ora siamo campioni d’Europa per la 7ª volta. continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

