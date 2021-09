Inter, Inzaghi senza Correa e Vidal. A Firenze con Dzeko e Lautaro

Inter, Inzaghi senza Correa e Vidal. A Firenze con Dzeko e LautaroRisentimento alla coscia per il cileno, mentre il Tucu non verrà rischiato dopo la botta al bacino. Torna Calha, sulle fasce in vantaggio Dumfries e Perisic continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

lunedì 20 Settembre 2021.

