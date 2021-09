Inter, le vie del gol sono infinite. A Firenze per pareggiare un record

Inter, le vie del gol sono infinite. A Firenze per pareggiare un recordLa banda Inzaghi segna più di tutti (15), con più uomini (9) e in tutti i modi. Soltanto nel 1949-50 i nerazzurri hanno segnato per 24 gare consecutive in campionato continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

lunedì 20 Settembre 2021.

Inter, le vie del gol sono infinite. A Firenze per pareggiare un recordLa banda Inzaghi segna più di tutti (15), con più uomini (9) e in tutti i modi. Soltanto nel 1949-50 i nerazzurri hanno segnato per 24 gare consecutive in campionato

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA