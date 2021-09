Messi-Pochettino, che gelo: Leo esce e non lo saluta

Messi-Pochettino, che gelo: Leo esce e non lo salutaNel posticipo della 6ª giornata della Ligue 1, il Psg supera il Lione in rimonta per 2-1. decide un gol di Icardi al 93′. A far discutere, però, è stato il momento della sostituzione di Leo Messi, che non ha salutato il tecnico Pochettino. Guarda l’episodio continua […]

La Redazione24

,

lunedì 20 Settembre 2021.

Messi-Pochettino, che gelo: Leo esce e non lo salutaNel posticipo della 6ª giornata della Ligue 1, il Psg supera il Lione in rimonta per 2-1. decide un gol di Icardi al 93′. A far discutere, però, è stato il momento della sostituzione di Leo Messi, che non ha salutato il tecnico Pochettino. Guarda l’episodio

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA