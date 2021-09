Prima campanella agli Istituti Casopero di Cirò Marina e Giovanni XXIII di Melissa, gli auguri del Dirigente Spinali

Un buon inizio di a.s. 2021/2022 dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Graziella Spinali

La Redazione

Cirò Marina e Melissa,

lunedì 20 Settembre 2021.

Gli auguri si estendono alle Comunità scolastiche dell’I.C. “Casopero” di Cirò Marina e dell’I.C. “Giovanni XXIII” di Melissa.

L’inizio delle lezioni è, per ogni comunità scolastica, il punto di partenza e di incontro tra alunni, genitori, docenti, personale amministrativo e ausiliario, DirettoreSGA e Dirigente Scolastico: oggi, 20 settembre 2021, ogni tassello del nostro mosaico si riunisce per intraprendere insieme un percorso educativo che ha come obiettivo la crescita armonica, equa e sostenibile dei nostri alunni.

Il nostro lavoro ha come fine quello di creare dialoghi e percorsi atti a formare giovani menti libere, costruire ponti e strade affinché i nostri alunni possano raggiungere traguardi e mete sconfinate, infondere speranza, forza e resilienza per affrontare i problemi che ogni giorno la vita reale ci pone innanzi.

Per far tutto questo utilizziamo il mezzo più forte e potente: l’Amore.

Amore che si traduce nella cura più alta dei nostri alunni, nella fiducia che i “no” e le regole siano strumento di crescita, nella convinzione che il sacrificio e la dedizione siano le uniche armi utili per conquistare ogni meta, soprattutto di tipo culturale.

In questo nuovo anno scolastico avremo la possibilità di dimostrare a tutti chi siamo e quanto valiamo, ma soprattutto avremo la possibilità di dimostrare a noi stessi la nostra forza ed il nostro coraggio nell’affrontare ogni paura, non ultima quella legata all’emergenza pandemica.

Auguro buon lavoro a tutti coloro che, con differenti ruoli e responsabilità, saranno protagonisti di questa nostra nuova sfida che sarà destinata a lasciare in ciascuno emozioni forti e indelebili e che sarà un altro passo in avanti per raggiungere l’obiettivo che ci prefiggiamo: una Scuola di qualità.

Buon anno scolastico a chi vive la Scuola, a chi ci crede, a chi ha voglia di esserci!

