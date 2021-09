Segna Paquetà, nervi tesi Messi-Pochettino: Icardi lancia il Psg al 92′

Segna Paquetà, gelo Messi-Pochettino: Icardi lancia il Psg al 92’Sesta vittoria su sei partite per la squadra di Pochettino: servono un rigore di Neymar e la rete di Icardi nel recupero per avere la meglio del Lione. Ed è già fuga in classifica… continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

lunedì 20 Settembre 2021.

Segna Paquetà, gelo Messi-Pochettino: Icardi lancia il Psg al 92’Sesta vittoria su sei partite per la squadra di Pochettino: servono un rigore di Neymar e la rete di Icardi nel recupero per avere la meglio del Lione. Ed è già fuga in classifica…

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA