Zero vittorie nelle prime quattro: Juve, ti è già successo. E non è finita mai bene…

Zero vittorie nelle prime quattro: Juve, ti è già successo. E non è finita mai bene…Il precedente più recente risale al 1962, finì con i bianconeri dodicesimi. Anche prima non era andata meglio continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

lunedì 20 Settembre 2021.

Zero vittorie nelle prime quattro: Juve, ti è già successo. E non è finita mai bene…Il precedente più recente risale al 1962, finì con i bianconeri dodicesimi. Anche prima non era andata meglio

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA