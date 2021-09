Morata in dubbio per lo Spezia, tocca a Kean? Le alternative di Max

martedì 21 Settembre 2021.

Morata in dubbio per lo Spezia, tocca a Kean? Le alternative di MaxContro il Milan lo spagnolo è uscito a metà ripresa per un problema all’adduttore: la soluzione Moise è la più naturale, anche dal punto di vista tattico, ma non è l’unica

