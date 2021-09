Correa punta l’Atalanta, Vidal salta anche lo Shakhtar. Barella, chi lo ferma?

mercoledì 22 Settembre 2021.

Correa punta l’Atalanta, Vidal salta anche lo Shakhtar. Barella, chi lo ferma?Nessun problema per l’azzurro, la borsa del ghiaccio di Firenze è prassi. Il Tucu migliora, domani il via libera. Contro Gasp Inzaghi non cambia

