Dalla paura alla contro rimonta: Spezia-Juventus in un minuto

La Redazione24

,

mercoledì 22 Settembre 2021.

Dalla paura alla contro rimonta: Spezia-Juventus in un minutoNell’anticipo della 5ª giornata di Serie A, la Juventus soffre al Picco ma batte lo Spezia per 3-2. Dopo il vantaggio con Kean, i liguri hanno segnato con Gyasi e Antiste. Poi Chiesa e De Ligt firmano la prima vittoria in questo campionato. Guarda le foto più belle del match

