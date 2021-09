Plastic Free, il 26 settembre: Giornata di raccolta plastica e altri rifiuti a Melissa

A renderlo noto è il Sindaco di Melissa Raffaele Falbo

Melissa,

mercoledì 22 Settembre 2021.

Il 26 settembre dalle 9.00 si effettuerà la raccolta di plastica e altri rifiuti, nel rispetto delle norme di sicurezza anti-Covid. A seguire ci sarà alle ore 11.30 al boschetto un piccolo rinfresco, chi vorrà potrà poi fermarsi e dare una mano ai ragazzi dell’associazione Ermes che installeranno dei posaceneri realizzati con materiale riciclato.

Appuntamento ore 9.00 presso il parcheggio inizio pista ciclabile

Iscrizione obbligatoria e gratuita al link:

https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/26-sett-melissa/

Per garantire e rispettare il distanziamento, ci divideremo in piccoli gruppi, onde evitare assembramento e tutto sarà svolto nella massima sicurezza.

Portare:

– Una mascherina personale

– Un cappello per ripararsi dal sole ed una borraccia con l’acqua

– Un paio di guanti, preferibilmente da giardinaggio

– Una pinza per raccogliere (opzionale)

– Un retino o scolapasta per agevolare la raccolta (opzionale)

Per i minori di 16 anni scaricate e compilate il modulo cartaceo.

Come sempre, speriamo di raggiungere più persone possibili, quindi via con il passaparola!

Per qualsiasi informazione potete contattare i referenti PlasticFree:

Giada 3774561113

