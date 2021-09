Hernandez, quanti gol pesanti: è l’uomo in più del Milan

Theo Hernandez, quanti gol pesanti: è l’uomo in più del MilanIl suo ingresso in campo contro il Venezia nella 5ª giornata di Serie A è stato determinante per la vittoria del Milan: Theo Hernandez si conferma imprescindibile per Pioli. Ecco tutti i suoi numeri continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

giovedì 23 Settembre 2021.

