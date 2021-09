Il Milan aggancia l’Inter in testa: Diaz ed Hernandez stendono il Venezia

giovedì 23 Settembre 2021.

Il Milan aggancia l’Inter in testa: Diaz ed Hernandez stendono il VeneziaI rossoneri passano nella ripresa dopo un’ora molto complicata contro un avversario chiuso. Decisivi i cambi di Pioli, in particolare l’ingresso di Theo e Saelemaekers. In attesa del Napoli, il Diavolo è di nuovo in testa con l’Inter

