La Juve e la difesa che non va: perché non è solo colpa di Bonucci e co.

La Redazione24

,

giovedì 23 Settembre 2021.

La Juve e la difesa che non va: perché non è solo colpa di Bonucci & co.I bianconeri hanno già incassato 8 gol nelle 5 gare di campionato: una media da zona salvezza, per citare Allegri. Alla radice tecnica del problema, che non riguarda solo il pacchetto difensivo

