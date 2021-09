Mihajlovic squalificato per una giornata, multa al Verona per i cori dei tifosi

La Redazione24

,

giovedì 23 Settembre 2021.

Mihajlovic squalificato per una giornata, multa al Verona per i cori dei tifosiPrime decisioni disciplinari sulla quinta giornata di Serie A, non ancora conclusa. Stop per un turno anche per Gonzalez (Fiorentina)

