Pioli e un rinnovo atteso da tutti: è solo questione di tempo

Pioli e un rinnovo atteso da tutti: è solo questione di tempoIl tecnico del Milan ha iniziato la stagione in scadenza e al momento non sono previsti incontri. Da Elliott massima stima e un prolungamento che il Fondo considera scontato. Anche in virtù di un’opzione unilaterale continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

giovedì 23 Settembre 2021.

