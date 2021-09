Divertimento, cultura e tradizioni: Un successo la II^ edizione della rassegna “Teatro sotto le stelle” a Melissa

Il 18 settembre si è conclusa la II edizione della rassegna teatrale “TEATRO SOTTO LE STELLE – PREMIO CITTA’ DI MELISSA”

Melissa,

venerdì 24 Settembre 2021.

La kermesse organizzata dal Gruppo Teatrale La Torre, e fortemente voluta dal presidente Salvatore Filosa, è stata finanziata dalla Regione Calabria, (Pac 2014-2020 , azione 1-tip.1.3 annualità 2019 – eventi non storicizzati) e patrocinata dal Comune di Melissa.

Nove appuntamenti serali in cui le compagnie, provenienti dalle varie province calabresi e non solo, si sono alternate sul palco portando in scena spettacoli divertenti e al tempo stesso valorizzando dialetti e tradizioni.

Sono stati due mesi di lavoro intenso, che come gruppo promotore ci ha visti impegnati tra:

l’organizzazione delle serate seguendo le norme di sicurezza Covid

Melissa con la guida attenta del prof Antonio Garrubba e Alfonso Calabretta, che insieme al gruppo La Torre ha rivestito il ruolo di direttore artistico . La promozione dei prodotti enogastronomici da degustare a fine spettacolo per far conoscere ai

turisti culture e sapori della nostra terra.

La serata finale, in cui erano presenti tutte le compagnie, ha registrato la presenza di oltre 300

persone.

Gli attori della Torre si sono esibiti con uno spettacolo divertente ma ricco anche di spunti di

riflessione “ U MASCULUNU I PAPA’ ”.

C’è stata la premiazione delle compagnie per le varie categorie, i complimenti e ringraziamenti del

Sindaco Raffaele Falbo e dell’ assessore Carlo Poerio alla compagnia La Torre per l’ottima

organizzazione.

In conclusione di serata ci sono stati momenti di musica popolare con il duo Mario Drago alla

fisarmonica e Andrea Lamanna tamburello e la degustazione di prodotti tipici e di una magnifica

torta.

La rassegna teatrale è stato l’evento più apprezzato dell’estate.

I premi assegnati :

1) Migliore spettacolo + assegno di euro 700,00 – Compagnia Codex 8 & 9 (Rossano)

2) Gradimento pubblico – Compagnia Codex 8 & 9 (Rossano)

3) Migliore regia – Raffaele Paonessa Gruppo Teatro Giovanni Vercillo (Lamezia Terme);

4) Migliore allestimento scenografico – Gruppo Teatro Giovanni Vercillo (Lamezia Terme);

5) Migliore attore protagonista – Gianpiero Garofalo Compagnia Codex 8 & 9 (Rossano);

6) Migliore attrice protagonista – Assunta Spirlì La Bottega del sorriso (Cittanova);

7) Migliore attore non protagonista – Francesco Passafaro Teatro Incanto (Catanzaro);

8) Migliore attrice non protagonista – Caterina Parrilla Compagnia Codex 8 & 9 (Rossano);

9) Migliore attore caratterista – Paolo Giovanni D’Ippolito Gruppo Teatro Giovanni Vercillo (Lamezia

Terme);

10) Migliore attrice caratterista – Pasqualina Scarcelli I Monachellari (Dipignano);

11) Menzione speciale – Laboratorio Teatrale UICI ( Vibo Valentia).

