Gasperini: “Smettiamo di guardare la classifica e giochiamo di qualità”

Gasperini: "Smettiamo di guardare la classifica e giochiamo di qualità""Inter, Milan e Napoli hanno qualcosa in più, la Juve tornerà", dice il tecnico della Dea. "Ora non è l'aspetto fisico che incide, quanto la tecnica e le energie nervose spese in Champions"

La Redazione24

,

venerdì 24 Settembre 2021.

