La moviola: esagerato il secondo giallo a Pellegrini in Roma-Udinese

La moviola: esagerato il secondo giallo a Pellegrini in Roma-UdineseUna rete annullata per parte in Samp-Napoli: netti i fuorigioco. In Toro-Lazio. Djidji ingenuo su Muriqi e troppi gialli continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

venerdì 24 Settembre 2021.

La moviola: esagerato il secondo giallo a Pellegrini in Roma-UdineseUna rete annullata per parte in Samp-Napoli: netti i fuorigioco. In Toro-Lazio. Djidji ingenuo su Muriqi e troppi gialli

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA