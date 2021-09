Mondiali Under 23, splendido oro di Baroncini!

Mondiali Under 23, splendido oro di Baroncini! Successo in solitaria per l’atleta di Massa Lombarda, che passera pro’ con la Trek. Domani le donne, domenica l’ultima Nazionale di Cassani continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

venerdì 24 Settembre 2021.

