Mourinho: “Faremo di tutto per avere Pellegrini al derby. Espulsione ridicola”

La Redazione24

,

venerdì 24 Settembre 2021.

Mourinho: “Faremo di tutto per avere Pellegrini al derby. Espulsione ridicola”Lo Special One è soddisfatto della vittoria giallorossa ma pensa già alla Lazio: “Non conosco i meccanismi legali del calcio italiano a livello giuridico, ma vorrei conoscerli per cercare di farlo giocare. Calafiori ragazzo fantastico, dovrà diventare uomo”

