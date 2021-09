Quando Banega si travestì da Sivori, l’Inter triturò l’Atalanta 7-1 e poi sparì

Quando Banega si travestì da Sivori, l’Inter triturò l’Atalanta 7-1 e poi sparìEra il 12 marzo 2017 e in 17 minuti i nerazzurri di Pioli polverizzarono i bergamaschi di Gasperini superandoli in classifica: tripletta di Ever e Icardi e gol di Gagliardini, ma poi non ne azzeccarono più una continua a leggere su La Gazzetta […]

La Redazione24

,

venerdì 24 Settembre 2021.

