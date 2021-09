Daniel Maldini, esordio romantico ed efficace. E il turnover di Pioli funziona

La Redazione24

,

sabato 25 Settembre 2021.

Daniel Maldini, esordio romantico ed efficace. E il turnover di Pioli funzionaNell’anticipo della 6ª giornata di Serie A, Il Milan vince per 2-1 in casa dello Spezia. In gol Daniel Maldini, Verde e Brahim Diaz. Guarda il commento dell’inviata della Gazzetta al “Picco”, Alessandra Bocci

