Il Liceo di Cirò partecipa all’inaugurazione anno scolastico alla presenza del Presidente Mattarella e Ministro Bianchi a Pizzo

Una delegazione del Liceo scientifico alla cerimonia di inaugurazione dell’anno scolastico 2021-2022 a Pizzo Calabro

LaRedazione

Cirò,

sabato 25 Settembre 2021.

La cerimonia di inaugurazione svolta alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi. E’ stata una bellissima esperienza ha detto la vicaria del Liceo scientifico Rosaria Frustillo che ha accompagnato la delegazione insieme al neo Dirigente scolastico Giuseppe Dilillo. “Siamo entusiasti della giornata intensa che abbiamo trascorso ad ascoltare il nostro Presidente ed il nostro Ministro – hanno detto i discendi”- una esperienza bellissima ricca di valori culturali e di speranza per un nuovo e normale anno scolastico. Non possiamo che essere grati al Presidente della Repubblica per aver scelto di inaugurare l’anno scolastico 2021/22 in Calabria, ha detto la Frustillo-.una scelta di un altissimo valore istituzionale, simbolico e politico. “Con le scuole che ripartono- ha detto nel suo discorso Mattarella- si riallacciano i fili che si erano interrotti, anzitutto lo studio, ma anche le relazioni e le amicizie, e questo trasmette energia a tutta la nostra comunità nazionale. La scuola è ossigeno della società, il suo funzionamento è specchio di quello del Paese, abbiamo una scuola di valore, grazie agli insegnanti, al personale, agli studenti”.

