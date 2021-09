La favola di Daniel Maldini, in gol alla prima da titolare in A. E papà Paolo fa festa in tribuna

La favola di Daniel Maldini, in gol alla prima da titolare in A. E papà Paolo fa festa in tribuna Partito dal 1′, il figlio di Paolo ha segnato il vantaggio rossonero sullo Spezia al 3′ della ripresa con un grande stacco di testa su cross di Kalulu. La sua gara è durata 59 minuti, […]

La Redazione24

,

sabato 25 Settembre 2021.

La favola di Daniel Maldini, in gol alla prima da titolare in A. E papà Paolo fa festa in tribuna Partito dal 1′, il figlio di Paolo ha segnato il vantaggio rossonero sullo Spezia al 3′ della ripresa con un grande stacco di testa su cross di Kalulu. La sua gara è durata 59 minuti, poi il cambio con Bennacer

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA