Maldini-Diaz da sogno: il baby Milan ritorna in vetta!

La Redazione24

,

sabato 25 Settembre 2021.

Maldini-Diaz da sogno: il baby Milan ritorna in vetta!I rossoneri vincono 2-1 in casa dello Spezia. Per Daniel era l’esordio dal primo minuto in A: in tribuna la gioia di papà Paolo. Poi il pareggio di Verde (deviazione decisiva di Tonali) e la rete vincente di Diaz, appena entrato

