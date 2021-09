Pioggia a Sochi: niente FP3, la pole può slittare a domani!

F1 GP Russia, diluvio a Sochi: FP3 cancellate, la pole può slittare a domaniIn Russia la F1 valuterà il meteo passo per passo: previsto un miglioramento alle 13.30/14 locali, ma non si potrà andare oltre le 17.15 (18.15 di Sochi) per via della luminosità insufficiente

La Redazione24

,

sabato 25 Settembre 2021.

