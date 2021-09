Ancora Vlahovic: la Viola vince a Udine 1-0 e torna in zona Champions

Ancora Vlahovic: la Viola vince 1-0 a Udine e torna in zona Champions Decide un rigore dell’attaccante serbo: terza vittoria consecutiva in trasferta per una Fiorentina che dopo il gol soffre terribilmente i padroni di casa che però non riescono mai a trovare il pari continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

domenica 26 Settembre 2021.

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

