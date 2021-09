Juve, quanta fatica: servono dieci tiri per fare un gol. E anche Dybala può incidere di più

domenica 26 Settembre 2021.

Juve, quanta fatica: servono dieci tiri per fare un gol. E anche Dybala può incidere di piùTanti uomini assist, ma ad Allegri manca chi finalizza: tra chi (come McKennie) neanche vede lo specchio a chi ha segnato meno di quanto prodotto, i numeri di squadra e individuali di un attacco fermo a 7 gol in 5 partite

