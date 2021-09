Pioli raccoglie i frutti della linea verde. Ora due sfide chiave per il Milan

Pioli raccoglie i frutti della linea verde. Ora due sfide chiave per il Milan

I tifosi del Milan hanno ritrovato entusiasmo grazie al nuovo progetto, per l'Atalanta un punto fondamentale per ritrovare fiducia ai massimi livelli

domenica 26 Settembre 2021.

