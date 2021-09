Sarri in trionfo: festeggia sotto la curva con l’aquila Olimpia

La Redazione24

,

domenica 26 Settembre 2021.

Sarri in trionfo: festeggia sotto la curva con l’aquila OlimpiaNel posticipo della 6ª giornata di Serie A, la Lazio supera la Roma per 3-2 nel derby. In gol Milinkovic-Savic, Pedro, Ibanez, Felipe Anderson e Veretout. A fine gara, il tecnico biancoceleste, Maurizio Sarri, ha festeggiato il successo con l’aquila Olimpia sotto la curva Nord

