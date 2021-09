Adesso Inzaghi ha più opzioni: Inter, le ultime verso lo Shakhtar

Correa e Vidal si allenano in gruppo: Inter, le ultime verso lo ShakhtarNella seconda giornata del girone D di Champions League, l’Inter va in Ucraina per sfidare lo Shakhtar Donetsk. Buone notizie per Inzaghi, che recupera Correa e Vidal. Le ultime con l’inviato della Gazzetta ad Appiano Gentile, Luca Taidelli continua a leggere su La […]

La Redazione24

,

lunedì 27 Settembre 2021.

Correa e Vidal si allenano in gruppo: Inter, le ultime verso lo ShakhtarNella seconda giornata del girone D di Champions League, l’Inter va in Ucraina per sfidare lo Shakhtar Donetsk. Buone notizie per Inzaghi, che recupera Correa e Vidal. Le ultime con l’inviato della Gazzetta ad Appiano Gentile, Luca Taidelli

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA