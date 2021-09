Allenamento in gruppo per Florenzi e Kjaer: i dubbi di Pioli e le ultime da Milanello

La Redazione24

,

lunedì 27 Settembre 2021.

Allenamento in gruppo per Florenzi e Kjaer: i dubbi di Pioli e le ultime da MilanelloIl Milan torna a San Siro in Champions League e domani ospita l’Atletico Madrid: il nostro inviato a Milanello, Stefano Cantalupi fa il punto sugli infortunati e sulle probabili scelte di Pioli

