Aumento prezzo beni prima necessità e rincari bollette, Consolidal ETS dalla parte dei consumatori e famiglie

La nota di Federico Ferraro Resp. nazionale Consolidal Ente Terzo Settore

Crotone,

lunedì 27 Settembre 2021.

Come responsabile nazionale giovanile della Consolidal ETS ( Ente del Terzo Settore)e presidente della sezione locale crotonese esprimo grande preoccupazione per i recenti aumenti del prezzo dei beni di prima necessità come il pane, la farina che si accompagna purtroppo ai rincari delle bollette di elettricità e gas.

Come già avvenuto nei mesi del 2020 , quando la Consolidal Ente del Terzo Settore , si era fatta portavoce delle lagnanze cittadine poiché a fronte dell’ emergenza sanitaria, continuavano ad avvenire notifiche da parte dell’Agenzia delle entrate, oggi siamo nuovamente pronti a farci portavoce dell’emergenza sociale legata all’aumento del costo di beni irrinunciabili per le famiglie.

Questi rincari del prezzo delle materie prime si ripercuotono sul consumatore finale e non fanno che appesantire ed aggravare le già precarie condizioni economiche di molte famiglie italiane e di molti giovani che faticano a trovare un inserimento lavorativo ed una stabilità economica.

E’ assolutamente ingiusto e dunque inaccettabile che questui rincari vadano a colpire sempre il consumatore finale già vessato dalla crisi 2007-2008 ed oggi dalla pandemia da Covid-19.

Il periodo socio-economico che stiamo vivendo è uno dei più bui dal secondo dopoguerra, con varie emergenze che insieme stanno fiaccando il tessuto sociale del nostro paese, dell’Europa e del mondo intero: emergenza sanitaria, economica- lavorativa, generazionale e sociale.

Non si può dimenticare che già il passaggio dalla lira all’euro, nel 2002 circa vent’anni or sono, ha di fatti provocato un perdita del potere d’acquisto nelle famiglie italiane: infatti quanto era possibile acquistare in termini di beni di consumo negli anni ’90 con 50.000 lire, al giorno di oggi non lo si acquista di certo con 50 euro sebbene valgano 96.814 lire.

Alla luce della pesante ed insostenibile situazione occorre un intervento urgente di tutte le istituzioni nazionali e locali a cui rivolgo un accorato appello per affrontare la problematica e trovare una soluzione che venga incontro alle esigenze dei cittadini.

