Cirò Marina, il Centro Ippico “Yeguada De Leo Vincenzo” in gara a Chieti

Lo rende noto l’istruttore Vincenzo De Leo del Centro Ippico “A.S.D Yeguada” di Cirò Marina

Cirò Marina,

lunedì 27 Settembre 2021.

È terminato così il primo master nazionale “Regno Delle Due Sicilie” che si è svolto a Chieti nei giorni 25-26 Settembre, un master riconosciuto dalla “WEI” ed ha svolto le seguenti discipline Classical Dressage e Working Equitation.

L’istruttore De Leo Vincenzo nonché proprietario del Centro Ippico “A.S.D Yeguada De Leo Vincenzo” ha partecipato con i suoi allievi alla gara Classical Dressage ovvero il lavoro in piano delle categorie E206-E50 portando 7 allievi e due cavalli direttamente dalla nostra Cirò Marina.

Siamo arrivati il 24 mattina e ci siamo messi subito in moto per far sì che i miei allievi e i cavalli iniziassero il riscaldamento e le prove per questa competizione importante ci dice De Leo.

Alla fine di questo master siamo ritornati a casa con dei buoni piazzamenti e soprattutto con i risultato di tutto il nostro lavoro:

Cristina Zinzi su Venus 2°Posto cat.E206

Christian Santoro su Desirée 3°Posto cat.E206

Alessia Carpanzano su Aira 3°Posto cat.E50

Christian Bonacci su Faraon 4°Posto cat.E50

Ludowika Maria su Aira 5°Posto cat.E50

Anna Bevilacqua su Aira 7°Posto cat.E50

Andrea Sorbilli su Aira 8°Posto cat.E50

Siamo tornati soddisfatti di questa esperienza e soprattutto sono soddisfatto di aver trasmesso ai miei allievi la strada delle giusta Equitazione e soprattutto farli entrare in un ambiente di uno sport sano che unisce tutti.”Quando abbiamo scaricato i cavalli in Abbruzzo ho detto hai miei allievi che per me avevamo già vinto senza bisogno di alcuna classifica”Questa è stata la prima esperienza di gara per i nostri allievi presto ce ne saranno tantissime altre.









