Coppe: Inter e Milan cercano l’euroscossa. Il programma delle italiane

Coppe: Inter e Milan cercano l’euroscossa. Il programma delle italianeLa squadra di Inzaghi va in Ucraina in casa dello Shakhtar, quella di Pioli affronta al Meazza l’Atletico Madrid. In Europa League sfida casalinga russa per Napoli (Spartak) e Lazio (Lokomotiv), in Conference League anche la Roma in Ucraina contro lo Zorja continua a leggere su […]

La Redazione24

,

lunedì 27 Settembre 2021.

