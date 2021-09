Emergenza Juve: attesa per le condizioni di Dybala e Morata, in corso gli esami al J-Medical

Emergenza Juve: attesa per le condizioni di Dybala e Morata, in corso gli esami al J-MedicalDall’ Allianz Stadium Giovanni Albanese fa il punto sulle condizioni dei due attaccanti bianconeri usciti per infortunio durante la gara contro la Sampdoria, valida per la seta giornata di Serie A. Assenze pesanti in vista della sfida contro il Chelsea […]

La Redazione24

,

lunedì 27 Settembre 2021.

