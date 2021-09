Il circolo Legambiente Nicà aderisce alla campagna nazionale di Legambiente “puliamo il mondo”

Il circolo Legambiente Nicà come ogni anno ha aderito alla campagna nazionale di Legambiente “puliamo il mondo”.

La Redazione

Scala Coeli,

lunedì 27 Settembre 2021.

Sono tantissimi le iniziative promosse dai circoli locali, che danno vita ad una delle più grandi operazioni di pulizia su tutto il territorio nazionale, nella tre giorni di Legambiente Onlus. Il nostro circolo quest’anno ha realizzato la manifestazione in collaborazione con il comune di Pietrapaola e l’istituto comprensivo di Mandatoriccio, nello specifico con il plesso di Camigliano- Pietrapaola. All’operazione di pulizia hanno partecipato i ragazzi della classe terza, insieme a volontari e docenti, i quali minuti del kit da noi fornito composto di guanti pettorina e sacchi per la raccolta differenziata, hanno ripulito un tratto il torrente Acquaniti nel comune di Pietralata. La passione e la partecipazione attiva dei ragazzi nel ripulire il tratto del torrente ci ha davvero colpiti. Abbiamo trovato rifiuti di vario genere, plastica, vetro, carta, ma nel complesso la quantità non era così eccessiva, e questo ci fa molto piacere, segno di attenzione per l’ambiente, sia da parte dei cittadini, che degli enti preposti. Ad i ragazzi abbiamo regalato una borraccia ed un cappellino con il logo del nostro circolo. Durante la pulizia del tratto del torrente abbiamo come consuetudine parlato di temi a noi cari, la tutela del territorio, l’importanza di fare una buona raccolta differenziata, la necessità di ridurre i rifiuti che produciamo attraverso scelte piu sostenibili, di valorizzazione del territorio, che crea più lavoro, tutela la salute e preserva la biodiversità. Tutte cose che non passano di certo attraverso la realizzazione di nuove discariche, come quella che si vuole realizzare nel comune di Scala Coeli, argomento anche questo affrontato con i ragazzi. Abbiamo parlato di economia circolare dei rifiuti, dell’importanza di avere nuovi impianti per il trattamento della frazione organica, di energie rinnovabili e di tanto altro. I ragazzi come sempre hanno mostrato grande sensibilità ed interesse,oltre che una sincera motivazione a volere davvero un mondo diverso da questo. Vogliamo ringraziare l’Istituto comprensivo di Mandatoriccio, la dirigente, i docenti, il comune di Pietrapaola, i volontari, il CSV per il materiale fornito, ma soprattutto i ragazzi, il vero motore del cambiamento che siamo certi ci sarà. Così come i ragazzi dei friday for future che ieri in Germania guidati da Greta Tumberg, hanno ancora una volta fatto sentire la loro presenza, la loro voce, questa volta rimboccandosi le maniche e pulendo un torrente bello e caro agli amanti della natura ed agli abitanti del luogo. Ancora una volta la forza la determinazione l’amore per l’ambiente, per i nostri meravigliosi luoghi vince sui i ladri di futuro e su chi vuole deturpare ciò che è bellezza infinita.

