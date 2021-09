Osimhen e Insigne da sballo: il Napoli fa 6 su 6 ed è in vetta da solo

Osimhen e Insigne da sballo: il Napoli fa 6 su 6 ed è in vetta da soloGli azzurri tornano in testa alla classifica a punteggio pieno. Contro i sardi segnano il nigeriano e il capitano su rigore. Rientra in campo Demme dopo il grave infortunio continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

lunedì 27 Settembre 2021.

