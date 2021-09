Osimhen gol e rigore procurato, Insigne glaciale: Napoli-Cagliari in un minuto

La Redazione24

,

lunedì 27 Settembre 2021.

Osimhen gol e rigore procurato, Insigne glaciale: Napoli-Cagliari in un minutoNel posticipo della 6ª giornata di Serie A, il Napoli ottiene la sesta vittoria consecutiva e supera il Cagliari per 2-0. In gol Osimhen e Insigne (su rigore)

