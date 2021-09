Calcio U17 sbanca Ascoli, doppia sconfitta contro la Lazio per U16 e U15

Under 17: Ascoli-Crotone 1-5 — Under 16: Lazio-Crotone 3-2 — Under 15: Lazio-Crotone 3-0

La Redazione

Ascoli e Roma,

martedì 28 Settembre 2021.

Under 17: Ascoli-Crotone 1-5 (nella foto)

ASCOLI: Santalucia, Grilli (10’st Ferrara), Troiani (30’st Toska), Andreucci (30’st Di Sabatini), Bozzolini, Cacciatori, Del Moro (30’st De Marcellis), Mayga, Manzoni (30’st Accorsi), Cicccanti (20’st Ripani), Fratini (10’st Fabiani). All. Seccardini

CROTONE: Gattuso, Mauriello (43’st Scarcelli), Lupinacci, Polimeni, Russo, D’Amora, Aprile (43’st Bianchi), Caligiuri, Mautone (2’st Urso), Elia (43’st Valente), Salvatore (27’st Procopio). All. Corrado

Arbitro: Eremitaggio di Ancona

Reti: 26’pt Aprile (C), 3’st Caligiuri (C), 14’st Mazzoni (A), 15’st e 22’st Elia (C), 44’st Valente (C)

Espulso: Cacciatori (A)

Under 16: Lazio-Crotone 3-2

LAZIO: Ierardi, Volpe (1’st Barone), Ercoli, Ferrari (1’ Vesari), Losi (33’st Di Florio), Silvestri, Ceccarelli, Paolocci, Serra (38’st Paparelli), Gelli, Sessa (22’st Cuzzarella). All. Alboni

CROTONE: Martino, De Marco, Le pera, Calabrò (12’st Cacia), Callipo, Galardo, Marrone (36’st Mancina), Tosto, Ambrogio, Greco (15’st De Gennaro), Tropea (12’st Geremicca). All. Laratta

Arbitro: Vittoria di Taranto

Reti: 34’pt Gelli (L), 9’pt su rigore Ambrogio (C), 1’st Barone (L), 8’st Greco (C), 36’st Cuzzarella (L)

Ammonito: Barone (L)

Under 15: Lazio-Crotone 3-0

LAZIO: Russi, Formisano (22’st Mocci), Crivelli, Petrone, Gori (29’st Bizzarri), Scuto, Bongiorno (22’st Vernesi), Pernaselci, Carbone, Miconi, Fazio (18’st Chiucchiuini). All. Gonni

CROTONE: Stassi, Piperis (12’st Sulla), Parise, Campanella, Pesce, Ruggiero (12’st Pagano), Bonaccorsi, Mirachi (26’st Romeo), Frasca (21’st Guccione), Iaquinta (12’st Fratto), Maiolo (12’st Basso). All. Marsala

Reti: 8’pt e 31’st Carbone, 5’st Bongiorno

