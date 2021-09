Cirò Marina, la famiglia Gentile Dona poltrone al day hospital del reparto oncologico dell’Ospedale di Crotone

Nel pomeriggio di venerdì sono state consegnate dal mobilificio Amg arredamento delle poltrone nel reparto oncologico dell’ospedale San Giovanni di Dio di Crotone

Crotone,

martedì 28 Settembre 2021.

La famiglia Gentile Cataldo, Enzo, Maria Teresa e Elena hanno deciso di devolvere al posto dei fiori, una piccola raccolta fondi x comprare delle poltrone x la sala d’attesa del day hospital del reparto oncologico.

Ringraziamo tutti i medici per l’amore e la pazienza verso nostra madre Giovanna in particolar modo il Dott. Domenico Girimonte e la dott.ssa Tullia Prantera! La nostra beneficienza verso il reparto no finisce qui e invitiamo chiunque a seguire il nostro esempio!

