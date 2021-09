Giudice sportivo: 10mila euro di ammenda a Zaniolo per il gestaccio post derby

Giudice sportivo: 10mila euro di ammenda a Zaniolo per il gestaccio post derby“Gesto di sfida volgare” per il romanista. Un turno di squalifica per Djidji (Torino): salta la sfida con la Juve continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

martedì 28 Settembre 2021.

