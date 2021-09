Barça, in 2 anni stipendi ridotti da 671 a 97 milioni. Il Real sale (in teoria) da 641 a 739

La Redazione24

,

mercoledì 29 Settembre 2021.

Come cambia la Liga! Al Barça salary cap ridotto in 2 anni da 671 a 97 milioni, al Real sale da 641 a 739 Pubblicati i limiti salariali dei club. Per i blaugrana contrazione spaventosa: ora è settimo, appena davanti all’Espanyol. I Blancos crescono e lasciamo margini a nuovi acquisti, secondo il Siviglia con 200 milioni

